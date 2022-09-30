Минтруд разъяснил порядок выплат универсального пособия семьям с детьми

11:41, 30 сентября 2022, ПАИ

В Минтруде РФ дали разъяснения по теме введения универсальных пособий. Информация размещена в Telegram-канале ведомства.

Расчётные периоды учета доходов для разных пособий отличаются. Какой будет расчётный период при назначении универсального пособия?

Для универсального пособия расчётным периодом будут 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления. То есть период учета доходов приближается к дате назначения выплаты.

Если семья уже получает выплаты из материнского капитала на второго ребенка, можно оформить универсальное пособие?

Да, с 1 января 2023 года семья сможет подать заявление на универсальное пособие через «Госуслуги», в Социальном фонде или МФЦ.

Заявление на универсальное пособие нужно будет подавать на каждого ребенка в семье?

Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении. Пособие назначается на каждого ребенка.

Будет ли перерасчет размера пособия для беременных, если оно было назначено до 1 января 2023 года?

Размер универсального пособия составит 50, 75 или 100 % регионального ПМ для трудоспособного населения. Будущие мамы, которые получают пособие по старым правилам (в размере 50 % регионального ПМ для трудоспособного населения), смогут подать заявление и перейти на универсальное пособие. Размер универсального пособия определяется после комплексной оценки нуждаемости.

Если семья уже получает одно из пособий и подала заявление на универсальное пособие, в случае отказа выплата пособий по старым условиям продолжится?

Да, если универсальное пособие не будет назначено, то ранее назначенные пособия будут выплачиваться до окончания срока их назначения.

Важно: получать одновременно универсальное пособие и пособие из бюджета по старым правилам на одного и того же ребенка нельзя.

Можно ли будет получать одновременно универсальное пособие и выплату из материнского капитала на детей до 3 лет?

Да. Если семья с ребенком до 3 лет получает универсальное пособие и при этом среднедушевой доход семьи остается ниже 2 ПМ, то такая семья может обратиться за выплатой из материнского капитала.

Если ребенок родится в 2023 году и семья получит отказ в универсальном пособии, то пособие из материнского капитала тоже не положено?

Если семья подает заявление впервые и «не проходит» на универсальное пособие, то можно будет подать заявление на пособие из материнского капитала. Оно назначается без комплексной оценки нуждаемости семьям со среднедушевым доходом не выше 2 ПМ.

Выплату из средств материнского капитала можно будет получить не только на второго ребенка?

Да. Такая выплата будет назначаться семьям независимо от очередности рождения детей. При этом условия назначения сохранятся без изменений: ежемесячные выплаты из материнского капитала будут назначаться семьям со среднедушевым доходом не выше 2 ПМ в регионе, а размер выплат составит 1 ПМ на ребенка.

Пособие до 1,5 лет неработающие родители теперь не смогут получать?

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей также будет объединено в универсальное пособие. То есть семья после прохождения комплексной оценки нуждаемости сможет получать 50, 75 или 100% регионального ПМ на ребенка, а также оформить выплату из материнского капитала в размере 1 ПМ на ребенка. При этом если ребенок родился до 31 декабря 2022 года, то получать выплату по старым правилам можно до достижения ребенком 1,5 лет.

Напомним, что универсальное пособие начнёт действовать с 1 января 2023 года. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.