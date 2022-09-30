Ревнивую порховичку будут судить за поножовщину
51-летняя жительница Порховского района обвиняется в покушении на убийство своего сожителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.
По версии следствия, в августе 2022 года в доме в одной из деревень Порховского района женщина в ходе ссоры на почве ревности трижды ударила своего сожителя ножом в бедро и грудь, задев сердце мужчины. Спасти его удалось только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.
Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью прежнему сожителю с применением колюще-режущих предметов.
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