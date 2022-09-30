Тёплый день без дождя ожидается в Псковской области 1 октября
Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков прогнозируется в Псковской области 1 октября, сообщает псковский гидрометцентр.
Температура воздуха днём составит +10…+15 градусов, ночью +1…+6 градусов. Будет дуть ветер восточных направлений, умеренный.
Атмосферное давление будет низким.
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