Концерт ко Дню пожилых людей пройдёт в Пскове

13:14, 30 сентября 2022, ПАИ

Концерт «Золотая осень – золотые люди» состоится в Пскове. Праздничная концертная программа посвящена Международному дню пожилого человека и Дню музыки. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города Пскова.

В честь праздника организаторы подготовили программу, в которой примут участие творческие коллективы Дома офицеров и города Пскова.

«Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвященный Дню пожилых людей. Этот день посвящен достойным, мудрым, уважаемым, несмотря на годы, стойким и выносливым людям с большой буквы. День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник наших родителей, бабушек и дедушек», – отметили организаторы.

Мероприятие пройдёт 2 октября в 15:00 в Доме офицеров. Вход на концерт по пригласительным билетам. Получить их можно бесплатно в кассе Дома офицеров.