Патриарх Кирилл заболел коронавирусом

12:45, 30 сентября 2022, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом, сообщает РИА Новости

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», – сообщает пресс-служба Русской православной церкви.

Сейчас состояние предстоятеля Русской православной церкви удовлетворительное.

В марте 2021 года сообщалось, что патриарх сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин.