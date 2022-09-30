Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом, сообщает РИА Новости
«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», – сообщает пресс-служба Русской православной церкви.
Сейчас состояние предстоятеля Русской православной церкви удовлетворительное.
В марте 2021 года сообщалось, что патриарх сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин.
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