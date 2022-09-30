В Пскове прозвучат старинные песни и предания о величии Петра I

14:04, 30 сентября 2022, ПАИ

Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургского государственного университета под управлением Екатерины Головкиной выступит с концертной программой «Среди было царства Московского...» в Поганкиных палатах 8 октября в 18:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Зрители увидят музыкальное представление, повествующее о жизни и деятельности Петра I, однако форма самого действа будет необычной, говорится в сообщении. О величии императора расскажут посредством старинных народных песен, преданий и этнографических повествований. Сопровождать музыкальный рассказ будет видеоряд, состоящий из репродукций старинных книг XVIII века и картин известных художников.

Премьерный показ концертной программы «Среди было царства Московского...» посвящен 350-летию со дня рождения императора Петра Великого.

Фольклорный ансамбль СПбГУ более 35 лет объединяет своих участников и зрителей вокруг музыкального богатства русского народа. Коллектив исполняет песни, записанные в фольклорно-этнографических экспедициях в Архангельской, Вологодской, Псковской, Ленинградской и других областях России, старается проникать в тонкости исполнения старинных народных песен и передавать манеру пения деревенских певцов. Артисты выступали в залах Академической капеллы, Русского музея, Института русской литературы, Санкт-Петербургской консерватории, Театра им. Ленинского комсомола и других площадках, а теперь представят свое творчество в залах только что отреставрированных Поганкиных палат.

Стоимость билета: 300 руб./чел. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Псковского музея-заповедника.

Телефоны для справок: +78112292260, +79113580816.