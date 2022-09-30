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Общество

Проект «Формула семьи» реализуют в Пскове в трех форматах

Лекции проекта «Формула семьи» пройдут вживую, через видеозапись на специализированных сайтах, также желающим предложат текстовый формат. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала организатор и один из спикеров, психолог Анастасия Пелячик.

«Наш проект будет проходить одновременно в трёх пространствах. Каждую пятницу здесь будет один из наших гостей из Санкт-Петербурга, Переславля-Залесского, Москвы, Пскова, в общем у нас достаточно большая география. Он будет находиться здесь, в Доме причта, и беседовать с теми людьми, которые придут, общаться вживую. Это обязательно будет записываться и для тех, кто почему-то не смог попасть на встречу, будет выложен ролик на сайте «Православие.ру» и на епархиальных различных сайтах, а также на наших соборных сайтах. Человек сможет посмотреть интересующую тему, если не смог присутствовать. Третий формат у нас будет в виде статей и интервью по мотивам тем наших встреч», - пояснила она.

Анастасия Пелячик добавила, что в конце года выйдет книга, в которой будут описаны все самые яркие моменты лекций, все самые ценные советы, топ литературы и упражнений, которые пригодятся всем тем, кому не все равно, на чем строится семья.

Курс будет идти целый учебный год, до лета. На лекции записи нет, все желающие могут их посетить. На тренинги и игры, которые будут проходить в субботу утром, нужно предварительно записаться, так как необходимо подготовить материалы, найти и организовать для каждого пространство. Поэтому тренинги рассчитаны на 15-20 человек, и, соответственно, кто первый записался, тот и стал участником.

Напомним, что задачами проекта являются укрепление ценности семейной жизни, формирование активной позиции, предполагающей, что семейное счастье достижимо при условии вложения усилий. Первая встреча проекта состоялась вчера, 29 сентября, в Доме причта в Пскове. Открыл «Формулу семьи» митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он рассказал о важности начинания.

Проект рассчитан на длительное время. 

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