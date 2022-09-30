В Опочке Volkswagen вылетел в кювет и перевернулся
В Опочке водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло у дома №8/2 на улице Романенко.
Водитель от госпитализации отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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