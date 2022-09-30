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Общество

Российские предприниматели запросили отсрочку от мобилизации

Отсрочку от частичной мобилизации запросили российские предприниматели. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Псковской области.

Заявление об отсрочке для лиц-учредителей, руководителей, главных бухгалтеров, индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. При этом отмечается, что компания должна осуществлять деятельность не менее шести месяцев.

Причинами такого предложения предприниматели называют возможное ухудшение качества оказания услуг населению в связи с мобилизацией глав предприятий. Также это может привести к негативным последствиям для работников компаний, поскольку призыв данных категорий ведёт к передаче полномочий и другим юридическим действиям, которые могут носить длительный характер.

По словам составителей документа, отсрочка работников организаций оборонно-промышленного комплекса и IT-специалистов не решает данный вопрос в полной мере.

Дополнительно предприниматели просят рассмотреть возможность предоставления брони работникам российских компаний.

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