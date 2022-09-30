Пскович лишил зрения знакомого и попал под суд
Два года лишения свободы условно получит житель Пскова за умышленное причинение вреда знакомому. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе судебного следствия установлено, что в конце января 2022 года подсудимый пришел делать ремонт в квартире, в которой проживал потерпевший. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, спровоцированный потерпевшим. Подсудимый нанес хозяину квартиры не менее семи ударов по лицу. Из-за полученных травм потерпевший потерял зрение.
Прокуратура города поддержала обвинение по уголовному делу в отношении псковича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ. С учетом позиции прокурора, смягчающих наказание обстоятельств суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет на Ленинградском шоссе
Прокуратура требует лишить водительских прав порховича с белой горячкой
Порхович до смерти избил знакомую и отправился в колонию на 7 с половиной лет