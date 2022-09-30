Псковичей и гостей города приглашают на краеведческий квест

16:04, 30 сентября 2022, ПАИ

Пройти краеведческий квест приглашают молодых псковичей и гостей города в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе молодёжного центра Пскова.

Квест создали в рамках городских командных соревнований по интеллектуальному ориентированию «Лики города». Его организаторами выступили Псковский городской молодёжный центр совместно с молодёжным проектом «Тайны псковских храмов» и ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр».

«Командам необходимо пройти игру по истории и достопримечательностям Пскова, где на каждой станции участникам необходимо справиться с заданием, после которого они узнают следующую точку их маршрута. Выполнение заданий усложняется не только ограничением по времени, но и тем, что команды должны выбрать один из вариантов передвижения: либо пешком и с использованием общественного транспорта, либо пешком и на личном авто», - говорится в сообщении.

Лучшие семь команд на финише наградят памятными призами и грамотами от организаторов и спонсоров конкурса.

Ознакомиться со всеми правилами квеста можно в положении на сайте молодёжного центра. Для участия необходимо собрать команду от 2 до 5 человек, заявки принимаются по специальной форме.

Мероприятие состоится 8 октября.