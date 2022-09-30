Урбанистический лагерь открылся в Себеже

16:38, 30 сентября 2022, ПАИ

Урбанистический лагерь открылся в старом здании типографии Себежа благодаря гостям из Санкт-Петербурга. Об этом пишет газета «Призыв».

«Себежский урбанистический лагерь - совершенно новое направление в жизни района. Молодые архитекторы, дизайнеры, социологи и представители других творческих профессий, загоревшиеся идеей создания арт-пространства «Типографика», готовы предложить варианты развития города», - говорится в сообщении.

Предложения урбанистов представят на площадке «Типографика», на российских архитектурных фестивалях и на информационных ресурсах издательства «Балтикум».

Организаторы лагеря - журнал «Проект - Балтия» и фабрика «Снегири», чьё производство размещено в деревне Долосцы.

«Я попал в Себеж в поисках оборудования для производства валенок, а нашёл людей, с которыми смог с нуля построить и организовать производство», - рассказал основатель фабрики «Снегири» и пространства «Типографика» Кирилл Васильев.