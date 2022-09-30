Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковстат подсчитал число мужчин и женщин среди пенсионеров

Фото: Псковстат

Статистику ко Дню пожилого человека, который отмечают 1 октября, подготовил Псковстат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

По оценке, на 1 января в Псковской области проживало 165,6 тысячи человек в возрасте 60 лет и старше, из них мужчин – 56,2 тысячи, женщин – 109,4 тысячи. Удельный вес данной возрастной группы в общей численности населения региона составил 27 %, среди городских жителей – 24,3 %, среди сельского населения – 33,8 %.

В общей численности населения в возрасте 60 лет и старше 29,4 % приходилось на возрастную группу 60-64 года, 28 % – 70-79 лет, 25,6 % – 65-69 лет, 17 % – 80 лет и старше.

При этом в области в возрасте 60 лет и старше преобладают женщины: на начало года на 1000 мужчин приходилось 1945 женщин. А с увеличением возраста разница между численностью мужского и женского населения в этой возрастной группе становится более существенной. Число женщин в расчете на 1000 мужчин в возрасте 60-69 лет составляло 1570 человек, в возрасте 70-79 лет – 2149 человек, 80 лет и старше на 1000 мужчин приходилось 3635 женщин.

В 2021 году 153 мужчины и 92 женщины в возрасте 60 лет и старше вступили в брак, из них 14 мужчин и 3 женщины ранее не состояли в браке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

30 сентября 2022

Урбанистический лагерь открылся в Себеже
30 сентября 2022

Более половины упаковки в России станет экологичной к 2025 году – Россельхозбанк

30 сентября 2022

Еще двое военнослужащих 76-й дивизии удостоены звезд Героев России посмертно
30 сентября 2022

Четыре новых региона появилось в составе России
30 сентября 2022

Псковичей и гостей города приглашают на краеведческий квест
30 сентября 2022

Россия займётся восстановлением присоединенных территорий – Путин
30 сентября 2022

Псковстат подсчитал число мужчин и женщин среди пенсионеров
30 сентября 2022

Путин назвал героями великой России всех погибших в ходе СВО

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...