Псковстат подсчитал число мужчин и женщин среди пенсионеров

15:59, 30 сентября 2022, ПАИ

Статистику ко Дню пожилого человека, который отмечают 1 октября, подготовил Псковстат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

По оценке, на 1 января в Псковской области проживало 165,6 тысячи человек в возрасте 60 лет и старше, из них мужчин – 56,2 тысячи, женщин – 109,4 тысячи. Удельный вес данной возрастной группы в общей численности населения региона составил 27 %, среди городских жителей – 24,3 %, среди сельского населения – 33,8 %.

В общей численности населения в возрасте 60 лет и старше 29,4 % приходилось на возрастную группу 60-64 года, 28 % – 70-79 лет, 25,6 % – 65-69 лет, 17 % – 80 лет и старше.

При этом в области в возрасте 60 лет и старше преобладают женщины: на начало года на 1000 мужчин приходилось 1945 женщин. А с увеличением возраста разница между численностью мужского и женского населения в этой возрастной группе становится более существенной. Число женщин в расчете на 1000 мужчин в возрасте 60-69 лет составляло 1570 человек, в возрасте 70-79 лет – 2149 человек, 80 лет и старше на 1000 мужчин приходилось 3635 женщин.

В 2021 году 153 мужчины и 92 женщины в возрасте 60 лет и старше вступили в брак, из них 14 мужчин и 3 женщины ранее не состояли в браке.