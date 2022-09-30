Еще двое военнослужащих 76-й дивизии удостоены звезд Героев России посмертно

16:26, 30 сентября 2022, ПАИ

Высшие государственные награды «Золотые Звезды» Героев РФ вручили родственникам гвардии подполковника Александра Д. и гвардии подполковника Александра С., погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Торжественная церемония состоялась сегодня, 30 сентября. В ней приняли участие родители, вдовы и дети героев, командование Воздушно-десантными войсками РФ, командиры воинских частей 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, ветераны Воздушно-десантных войск, юнармейцы.

Указом президента Российской Федерации за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героев Российской Федерации Александру Д. и Александру С. присвоено посмертно.

«Этот день посвящен им, памяти их службе и подвигам, которые навсегда войдут в историю Вооруженных сил Российской Федерации. Своим профессионализмом, мужеством и отвагой воины успешно выполняли поставленные задачи, неоднократно спасали подчиненных, добивались побед в самых сложных условиях, — сказала первый вице-губернатор Вера Емельянова в ходе церемонии. — Это были эталонные русские офицеры: честные, непреклонные, беспощадные к противнику и внимательные к сослуживцам и товарищам. <…> Наши герои спасли множество жизней. Они настоящие. Герои, которые заслуживают вечной памяти и благодарности».

Вера Емельянова также подчеркнула, что губернатор и правительство Псковской области «всегда будут рядом» c родными и близкими павших на поле боя военнослужащих и готовы их поддержать в любой жизненной ситуации.