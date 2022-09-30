Старинные книги и открытки изъяли у иностранца псковские таможенники

17:11, 30 сентября 2022, ПАИ

Водитель микроавтобуса, выезжая из России через МАПП Бурачки, не задекларировал и не предъявил таможенному контролю 11 старинных книг и 4 открытки с изображением императора Николая II и его супруги - императрицы Александры Федоровны. Об этом сообщает пресс-служба Псковской таможни.

При таможенном контроле багажа в сумке гражданина Молдовы обнаружен незадекларированный товар. Книги 1919 - 1929 годов издания и открытки с фотоизображением, датированные 1913 годом, изъяты. Специалисты определят их культурную и историческую ценность. На основании заключений эксперта будет принято дальнейшее процессуальное решение.

«Мужчина вез три экземпляра печатного издания «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ/ВЪТЕРЪ», автор И.ЭРЕНБУРГ и два «КАЗНЬ ТРОПМАНА» И.С. Тургенева. Остальные 6 – по одному экземпляру. Все книги на русском языке, часть из них изданы в Париже и Берлине. Старинные печатные издания следует обязательно декларировать и предъявлять таможенному контролю. Вывоз такого товара возможен только при наличии разрешительных документов», - уточнил начальник таможенного поста Денис Партоменко.