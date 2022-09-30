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Общество

Подготовку энергосферы к зиме обсудили в Псковской области

Заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории региона прошло 30 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках заседания рассматривался вопрос о подготовке субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон. Были заслушаны доклады представителей Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «ОГК-2 Псковская ГРЭС», «Новгородско-Псковского» РЭС филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго». Председателем заседания выступил вице-губернатор Псковской области Василий Осипов.

По итогам заседания субъектам электроэнергетики дано поручение о завершении выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период с учетом исполнения указа президента от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Также руководителям субъектов электроэнергетики поручили организовать эффективное взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Псковской области по предупреждению аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения, ЖКХ в условиях низких температур. Обращено внимание на необходимость усиления контроля за устойчивым электроснабжением потребителей.

Также был рассмотрен вопрос повышения платежной дисциплины и ликвидации задолженностей за поставленные энергоресурсы предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Отмечалось снижение задолженности перед АО «Псковэнергосбыт» по итогам первого полугодия 2022 года со стороны теплоснабжающих организаций. Вместе с тем речь шла и о неудовлетворительной работе по погашению задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства в Гдовском, Плюсском, Пустошкинском и Новоржевском районах.

Напомним, что правительство Псковской области оказывает меры финансовой поддержки органам местного самоуправления. Так, при подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов из областного бюджета муниципальным образованиям были выделены средства в размере 72,6 млн рублей, 53 предприятиям жилищно-коммунального хозяйства были выделены субсидии на компенсацию выпадающих доходов в связи с государственным регулированием тарифов на коммунальные услуги в размере 518,3 млн рублей.

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