До 12 лет тюрьмы грозит порховичу за смертельное ДТП

17:53, 30 сентября 2022, ПАИ

Уголовное дело в отношении мужчины, который совершил смертельное ДТП, направили в суд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Порховского района.

Пьяный житель Порхова наехал на бетонный блок на автомобиле ВАЗ со скоростью 113 километров в час. В результате погибла девушка, которая сидела на переднем пассажирском сиденье. Происшествие произошло в апреле этого года в селе Славковичи.

29-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.