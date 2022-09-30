Псковская прокуратура запустила горячую линию по вопросам мобилизации

17:56, 30 сентября 2022, ПАИ

Специальная горячая линия по вопросам мобилизации начала работу в прокуратуре Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Псковской области».

Интересующие вопросы можно задать по телефонам:

8 (8112) 698334 – Мясникова Екатерина Ивановна

8 (8112) 698363 – Никитина Екатерина Викторовна

8 (8112) 698317 – Шаворова Екатерина Викторовна

8 (8112) 698335 – Холщевников Александр Андреевич

Режим работы горячей линии: по будням с 9:00 до 18:00. По всем поступившим обращениям организуют надзорные мероприятия.