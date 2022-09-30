Псковская прокуратура запустила горячую линию по вопросам мобилизации
Специальная горячая линия по вопросам мобилизации начала работу в прокуратуре Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Псковской области».
Интересующие вопросы можно задать по телефонам:
8 (8112) 698334 – Мясникова Екатерина Ивановна
8 (8112) 698363 – Никитина Екатерина Викторовна
8 (8112) 698317 – Шаворова Екатерина Викторовна
8 (8112) 698335 – Холщевников Александр Андреевич
Режим работы горячей линии: по будням с 9:00 до 18:00. По всем поступившим обращениям организуют надзорные мероприятия.
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