Пенсионеры могут отдохнуть в санатории «Голубые озера» со скидкой 20%
Профсоюзный санаторий «Голубые озера» приглашает пенсионеров отдохнуть по путевкам со скидкой 20%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
В стоимость путевки включено проживание в комфортабельных номерах, диетическое трехразовое питание по системе «заказ-меню» и комплекс лечебных процедур по назначению врача.
Согласно условиям акции, для приобретения путевки необходимо представить справку или удостоверение, подтверждающие статус пенсионера.
Также в рамках федеральной программы при бронировании путевок и 100% предоплате картой МИР с 1 октября по 25 декабря на сайте санатория «Голубые озера» есть возможность получить возврат 20% от стоимости путевки.
Акция действует с 01.10.2022 по 30.12.2022 года и с 10.01.2023 по 31.05.2023 года.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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