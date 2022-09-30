В Пскове проходит праздничный концерт, посвящённый четырём новым регионам России

18:56, 30 сентября 2022, ПАИ

Праздничный концерт «Вместе навсегда» проходит в Пскове. Сотни людей пришли, чтобы вместе отметить это историческое событие – вхождение в состав России Донецкой и Луганской Республик, Запорожской и Херсонской области.

В программе концерта - известные композиции Муслима Магомаева, Виктора Цоя, Ильи Резника, Владимира Матецкого. На сцене появляются как псковские, так и приглашенные артисты: вокально-эстрадный ансамбль «Талантика» (руководитель - Анна Роор), Анастасия Куклина, ансамбль «Голубые молнии», завершит концерт известная фолк-группы «Партизан FM».

Организаторами концерта выступили администрация города Пскова, региональный комитет по культуре, правительство Псковской области и Театрально-концертная дирекция области.