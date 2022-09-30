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Студенты посетили выездную лекцию в усадьбе Софьи Ковалевской

Студенты прогулялись по парку, посетили музей. Фото: ПсковГУ

Псковское подразделение научно-образовательного математического центра «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской» провело первую выездную научно-образовательную лекцию по математике для студентов 3 и 4 курсов, направления «Математика и компьютерные науки» Института математического моделирования и игропрактики. На этой неделе студенты отправились в музей-усадьбу Софьи Ковалевской в Полибине, сообщает пресс-центр ПсковГУ.

Молодёжь познакомилась с самим музеем, с жизнью, научной и литературной деятельностью Софьи Ковалевской, побывали в детской комнате «профессора Сони», которая вместо обоев была обклеена листами литографированных лекций по высшей математике, прослушали лекцию. 

В ходе лекции, которую прочитал доцент кафедры математики и теории игр Александр Хватцев, рассматривались дифференциальные уравнения. Это неслучайно. Название диссертации на степень доктора философии и изящных наук Софьи Ковалевской звучало так: «К теории дифференциальных уравнений».

Работниками музея организовано традиционное чаепитие на веранде. На память о поездке все получили брендированные сувениры.

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