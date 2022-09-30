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Две новые мастерские в Псковском колледже посетил Сергей Николаев

Две новые мастерские открылись в начале сентября. Фото: комитет по образованию Псковской области

В преддверии празднования Дня среднего профессионального образования в России заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев посетил две новые мастерские в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Мастерские по компетенциям «Хлебопечение» и «Кондитерское дело» открылись в начале сентября в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Мастерские рассчитаны на практическую подготовку студентов, проведение демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов профессионального мастерства, а также подготовку и повышение квалификации специалистов под запросы предприятий. Директор колледжа Николай Соловьев провёл экскурсию по новым мастерским.

Также студент 4 курса Павлов Владислав (победитель VI регионального чемпионата и обладатель Медальона за профессионализм в финале X национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2022 г. по компетенции «Поварское дело») провел мастер-класс по изготовлению мини-закусок для фуршетного стола в мастерской «Поварское дело», созданной в 2018 году в рамках программы «Доступная среда».

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