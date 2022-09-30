Владимир Путин подписал закон об осеннем призыве
Президент России Владимир Путин подписал закон об осеннем призыве в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. Документы размещены на сайте правовой информации. Набор будет проходить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Планируется призвать на воинскую службу 120 тысяч человек.
Ранее Генштаб заявил, что предстоящий призыв не связан со спецоперацией. Все призывники-срочники вне зависимости от специальности будут проходить военную службу на территории РФ.
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