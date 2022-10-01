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Общество

Предприниматели получат 3000 рублей за открытие бизнеса онлайн в Сбере до 30 ноября

Фото Сбер

Предпринимателям, которые до 30 ноября 2022 года зарегистрируют бизнес онлайн в Сбере, банк начислит 3000 рублей. Для получения выплаты необходимо открыть расчётный счёт и совершить операцию на сумму не менее 1000 рублей. После этого подарочная сумма поступит на расчётный счёт до 20-го числа месяца, следующего за месяцем проведения расходной операции.

Онлайн-сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» позволяет подавать документы в электронном виде и регистрировать ИП или юрлицо без оплаты комиссий и госпошлин. С момента запуска сервиса, более 350 тысяч предпринимателей зарегистрировали с его помощью свой бизнес.

Владимир Компаниец, управляющий Псковским отделением Сбербанка:
«Хочу обратить внимание, что начисленные 3 000 рублей - это не бонусы, а реальные деньги, которые можно потратить на любые цели. Кроме того, после регистрации предприниматели смогут подключить популярные онлайн-сервисы для поддержки бизнеса от Сбера: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот».

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