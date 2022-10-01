Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей заставят страдать магнитные бури

На псковичей в ближайшие дни будут влиять магнитные бури. Фото: Звезда

По сообщению лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ  со 2-го по 5-е октября на земле будут ощутимы магнитные бури. Только 5-го октября начнётся снижение их действия.

Магнитные бури могут сопровождается такими симптомами у человека, как болезненная реакция на свет и/или громкие звуки, боль в суставах, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, раздражительность, слабость, плохое общее самочувствие и т. д.

Пересмотрите свои планы на эти дни, откажитесь от активностей и отдайте предпочтение спокойным прогулкам на свежем воздухе. Пейте больше воды, исключите из рациона тяжелую пищу, ешьте больше овощей и фруктов. Гипертоникам и людям с проблемами сосудов рекомендуют внимательнее следить за уровнем артериального давления, соблюдать рекомендации лечащих врачей.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 октября 2022

Псковичей заставят страдать магнитные бури
30 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Псковичи поддержали присоединение новых территорий праздничным концертом
30 сентября 2022

Баскетболистки-таможенницы из Пскова взяли второе место на Чемпионате по волейболу в Санкт-Петербурге
30 сентября 2022

На улице Советской Армии в Пскове звершился ремонт тротуаров
30 сентября 2022

Депутаты Псковской городской Думы пришли на концерт, посвящённый итогам референдума

30 сентября 2022

Владимир Путин подписал закон об осеннем призыве
30 сентября 2022

Две новые мастерские в Псковском колледже посетил Сергей Николаев

30 сентября 2022

Студенты посетили выездную лекцию в усадьбе Софьи Ковалевской

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...