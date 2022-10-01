Псковичей заставят страдать магнитные бури

00:34, 01 октября 2022, ПАИ

По сообщению лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ со 2-го по 5-е октября на земле будут ощутимы магнитные бури. Только 5-го октября начнётся снижение их действия.

Магнитные бури могут сопровождается такими симптомами у человека, как болезненная реакция на свет и/или громкие звуки, боль в суставах, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, раздражительность, слабость, плохое общее самочувствие и т. д.

Пересмотрите свои планы на эти дни, откажитесь от активностей и отдайте предпочтение спокойным прогулкам на свежем воздухе. Пейте больше воды, исключите из рациона тяжелую пищу, ешьте больше овощей и фруктов. Гипертоникам и людям с проблемами сосудов рекомендуют внимательнее следить за уровнем артериального давления, соблюдать рекомендации лечащих врачей.