Подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечен в Великих Луках

10:40, 01 октября 2022, ПАИ

За последнюю неделю медики зафиксировали увеличение числа заболевших ковидом в Великих Луках. По официальным данным такой диагноз за семь дней был поставлен 160 великолучанам. Об этом рассказал глава города Николай Козловский в еженедельном видеообращении.

«Всего за время пандемии в Великих Луках выявлено 18 073 случая заражения COVID-19. Эпидемиологи настоятельно рекомендуют не откладывать проведение вакцинации и ревакцинации на более позднее осеннее время, когда возможен традиционный подъём заболеваемости сезонными вирусными инфекциями, включая, грипп», – отметил он.

Николай Козловский напомнил, что вакцинация населения против коронавирусной инфекции проводится на базе поликлиник номер один и номер три; в стационарно-выездном пункте в торговом центре «Апельсин». Пункт работает по следующему графику: в рабочие дни с 11:00 до 18:00, в выходные – с 11:00 до 14:00, также по заявкам от работодателей работает выездная бригада.

На нынешний момент по данным Великолукской межрайонной больницы вакцинировано против коронавирусной инфекции первой аппликацией – 42 115 великолучан, двумя аппликациями – 37 557 человек. Всего ревакцинировано 11 224 жителя города.

В настоящее время продолжается прививочная кампания против гриппа.

Вакцинация взрослого населения проводится согласно территориальному прикреплению: в поликлинике №1 по адресу: улица Пионерская, дом 10, в прививочном кабинете, ежедневно кроме выходных и праздничных дней. Или в поликлинике №2 по адресу: улица Дружбы, дом 11.

Глава Великих Лук подчеркнул, что перед любой вакцинацией обязателен осмотр участковым терапевтом или дежурным фельдшером.