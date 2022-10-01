Астропрогноз на октябрь: покой нам только снится

11:06, 01 октября 2022, ПАИ

Каким будет второй осенний месяц рассказывает астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова.

В октябре будет много астрологических событий, которые определят небесную погоду и окажут влияние на нашу с вами жизнь. Второй месяц осени станет очень динамичным и напряженным – несколько планет разворачиваются из ретродвижения, происходит солнечное затмение и начинается так называемый коридор затмений.

В самом начале статьи хочу выделить несколько неудачных периодов со своей спецификой. Итак:

- неудачное время для запуска новых проектов, подписания договоров, устройства на новую работу, начала обучения, покупки гаджетов, командировок – с 1 по 5 октября;

- неудачное время для больших финансовых операций, особенно инвестиций – с 4 по 13 октября;

- неудачное время для сделок с недвижимостью, решения вопросов с официальными инстанциями, переходов на новые должности с повышением – с 16 по 27 октября;

- неудачное время для вступления в брак, начала важных дел, больших трат – с 22 октября по 10 ноября;

- неудачное время для покупки автомобиля и производственного оборудования, особенно работающего с металлом и огнем – с 27 октября до конца года.

Теперь обо всем подробнее. Первая из планет, которая разворачивается в прямое движение, – это Меркурий. Разворот происходит 2 октября, но накидываем еще пару-тройку дней, чтобы он набрал нужную скорость. Поэтому если вы планируете запуск новых проектов, стартуйте с ними не ранее 6 октября, а первую неделю месяца используйте, чтобы еще раз все проверить и подготовить. Иначе новое начинание пойдет со скрипом и препятствиями.

С 11 по 29 октября, когда Меркурий будет в знаке Весов, хорошее время для пиара, завязывания новых связей и укрепления существующих. В целом в любых коммуникациях будет легче находить общий язык.

По 22 октября также Венера будет находится в знаке Весов. Мы становимся более заинтересованными в партнерстве. По крайней мере, для личной жизни наступает неплохой период. 23 октября Венера переходит в Скорпиона и наступает время тех, кто любит крайности.

Довольно напряженный период на полнолуние 9 октября и рядом с ним. Все острые процессы, которые набирали обороты предыдущие две недели, достигнут своего максимума. Будьте аккуратны, по возможности избегайте конфликтов и прямых столкновений.

С 8 по 15 октября велик риск встретиться с мошенниками. Внимательно отнеситесь также ко всем деловым предложениям, вполне вероятно, что они закончатся пшиком или разочарованием.

Лучший период для деловой активности с 16 по 22 октября. Здесь можно свернуть горы. Будет много сил и энергии, обстоятельства будут складываться благоприятно.

Разворот Сатурна из ретро 23 октября с одной стороны упорядочивает социальные процессы, наводит порядок в законодательной сфере, но, с другой стороны, еще до своего разворота властелин колец может натворить дел и устроить перестановки в высших эшелонах власти и реорганизации в больших, первую очередь, государственных структурах.

Также важное значение имеет квадрат Сатурна с Ураном, который активен большую часть 21 и 22 года, планеты то сближаются, то расходятся. Они снова делают точный аспект именно в первой половине октября. Квадрат Сатурна и Урана – это болезненный слом старых отживших свое моделей, борьба между консерватизмом и новаторством, восстание против сложившегося миропорядка. Этот квадрат один из виновников конфликта в геополитике и экономического кризиса. Поэтому спокойно пока не будет, трясет во многих сферах жизни. Прежде чем все устаканится, придется пройти через кризис. И проблема в том, что итоговые результаты предсказать сложно.

Самое важное событие месяца – это, безусловно, солнечное затмение 25 октября и начало коридора затмений, который закончится 8 ноября лунным затмением. События вблизи затмений, за несколько дней до и несколько дней после, носят фатальный характер, мы имеем меньше возможности влиять на них и просчитать последствия.

Конечно, затмения затронут далеко не всех людей, а только тех, у которых этими затмениями будут задеты важные точки гороскопа. Ну уж если затмение затронуло, вы ощутите себя щепкой, которую вынесло в океан. Жизнь может очень круто измениться, причем не по вашей воле. Затмения влияют не только на судьбы отдельных людей, но и на судьбы целых государств. Нынешнее солнечное затмение, в частности, захватывает Европу, в том числе Россию.

Что это значит на практике. Во-первых, в коридоре затмений происходят события, которые являются кульминацией процессов, происходивших в течение последнего полугода. Во-вторых, следующие полгода мы точно будем жить под влиянием событий, произошедших вблизи затмения, как минимум, до следующего апрельского затмения, а также, скорее всего, и в течение ближайших трех лет.

Отдельную статью, посвященную нынешнему коридору затмений, я напишу чуть позже. А пока вот такая статистика: браки, заключенные в затмения и рядом с ним, оканчиваются разводом в четыре раза чаще. Отсюда и мои рекомендации в начале.

В октябре рассчитывать на снижение нынешней напряженности и конфронтации не стоит. Некоторую надежду в этом смысле несет ноябрь. Во-первых, 30 октября Марс разворачивается в ретродвижение, а значит, становится менее агрессивным. Также 28 октября Юпитер перейдет из воинственного Овна в миролюбивые и мудрые Рыбы. Но о ноябрьских событиях мы поговорим позже. А сейчас живем с тем, что есть и не забегаем далеко вперед.