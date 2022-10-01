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Происшествия

Водитель пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Пскове

Фото с места происшествия

Столкновение автомобилей LADA Vesta и BMW произошло в Пскове на улице Льва Толстого у дома №48. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Фото с места происшествия

«В результате ДТП пострадал 42-летний водитель автомобиля LADA Vesta, помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации», - уточняется в сообщении.

Фото с места происшествия

На месте работали бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото с места происшествия

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