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Александр Козловский: Вы, старшее поколение, – наш пример

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале поздравил старшее поколение с Международным днём пожилого человека.

«Сегодня особые слова и пожелания мне хочется адресовать в адрес людей старшего поколения. Ведь, по традиции, первая суббота октября – тот день, когда во всем мире отмечается День пожилого человека. Вы, старшее поколение, – наш пример, наша опора, наши учителя. Своей мудростью, жизненным опытом каждый из вас воспитывает в нас стойкость характера, делает нас целеустремленными, учит нас доброте», – написал депутат.

Он отметил, что на долю старшего поколения пришлось много лишений и несправедливости. «Вы выстояли, воспитали прекрасных детей, растите чудесных внуков и правнуков».

«Жизненные невзгоды для вас – не повод печалиться, а лишь возможность проверить стойкость своего характера. Спасибо вам за ваш труд! За то, что учите многие поколения быть сильными! Мы – ваши должники! С праздником!» – добавил в конце Александр Козловский.

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