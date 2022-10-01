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Александр Котов старшему поколению: Вы сохранили молодость души и блеск в глазах

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил псковичей с Днём пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Сегодня мы отмечаем очень сердечный праздник, связанный с искренним чувством уважения и благодарности людям старшего поколения», – подчеркнул Александр Котов.

Он отметил, что прожитые годы – это, прежде всего, огромный человеческий опыт, который учит мудрости и профессионализму, принципиальности и терпимости, доброте и стойкости. «Несмотря на солидный возраст, вы сохранили молодость души, блеск в глазах, интерес к жизни. Ваша энергия, оптимизм, трудолюбие и задор по-настоящему восхищают», – добавил Александр Котов.  

«Уверен, ваш пример мотивирует молодое поколение знать и ценить традиции, историю своей семьи, развиваться и идти вперёд. От всей души желаю вам, дорогие ветераны, благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни!» – заключил спикер Собрания.

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