Шойгу заявил, что женщин в ходе частичной мобилизации призывать не будут

15:49, 01 октября 2022, ПАИ

Женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передаёт ТАСС.

Отмечается, что Сергей Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан. Глава Минобороны лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Кубинке.