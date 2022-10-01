Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём пожилого человека

16:33, 01 октября 2022, ПАИ

С Днём пожилого человека поздравил псковичей председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального профобъединения.

«Благодаря профессионализму и труду ветеранов Псковского областного совета профсоюзов сегодня успешно работает и развивается профдвижение региона», - сообщил председатель облсовпрофа Игорь Иванов в своём поздравлении.

«Эффективно работает сохраненная благодаря вам, профсоюзная собственность. Члены профсоюзов отдыхают и оздоравливаются в санаториях и на базах отдыха по льготным ценам, - отметил Игорь Иванов. - Профсоюзы - это ваш дом, мы всегда с радостью здесь ждем. Вы наши наставники, те, на кого мы равняемся».

Он пожелал всем людям старшего поколения крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.