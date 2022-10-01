Здоровья и долгих лет жизни пожелала старшему поколению Елена Бибикова

17:35, 01 октября 2022, ПАИ

Сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова поздравила жителей региона с Днем пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

«В нашей стране около 35 млн человек – это люди старше 60 лет. Мы глубоко признательны представителям старшего поколения за труд во имя процветания нашей страны, за детей, которых научили быть достойными гражданами своего Отечества, за семьи, которые создавали и берегли, за добрые и благородные дела, за любовь к близким, к своему делу, к окружающим людям и миру», - отметила в своём поздравлении сенатор.

Елена Бибикова пожелала гражданам серебряного возраста всегда оставаться неравнодушными, деятельными, активными.

«Пусть рядом с вами будут близкие, любящие люди, забота и уважение общества, помощь и поддержка! Здоровья вам и долгих лет жизни», - пожелала Елена Бибикова.

Она также отметила, что в честь Дня пожилого человека в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» артисты из разных регионов исполнили песню «Я люблю тебя, жизнь».

Елена Бибикова выразила особую признательность и благодарность Заслуженному артисту России Яну Осину, вокальной группе музыкальной школы №2 имени Мусоргского и директору учреждения Юрию Наконечному, а также Управлению культуры города Пскова.