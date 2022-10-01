Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Здоровья и долгих лет жизни пожелала старшему поколению Елена Бибикова

Сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова поздравила жителей региона с Днем пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора. 

«В нашей стране около 35 млн человек – это люди старше 60 лет. Мы глубоко признательны представителям старшего поколения за труд во имя процветания нашей страны, за детей, которых научили быть достойными гражданами своего Отечества, за семьи, которые создавали и берегли, за добрые и благородные дела, за любовь к близким, к своему делу, к окружающим людям и миру», - отметила в своём поздравлении сенатор. 

Елена Бибикова пожелала гражданам серебряного возраста всегда оставаться неравнодушными, деятельными, активными. 

«Пусть рядом с вами будут близкие, любящие люди, забота и уважение общества, помощь и поддержка! Здоровья вам и долгих лет жизни», - пожелала Елена Бибикова. 

Она также отметила, что в честь Дня пожилого человека в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» артисты из разных регионов исполнили песню «Я люблю тебя, жизнь». 

Елена Бибикова выразила особую признательность и благодарность Заслуженному артисту России Яну Осину, вокальной группе музыкальной школы №2 имени Мусоргского и директору учреждения Юрию Наконечному, а также Управлению культуры города Пскова. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 октября 2022

Россиянам рассказали, будут ли мобилизованные освобождены от уплаты земельного налога

01 октября 2022

Участники урбанистического лагеря в Себеже прокатились на ялах
01 октября 2022

ФОТОФАКТ Зал прилета в Псковском аэропорту почти готов
01 октября 2022

Здоровья и долгих лет жизни пожелала старшему поколению Елена Бибикова
01 октября 2022

Алла Пугачёва выставила на продажу замок в деревне Грязь
01 октября 2022

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём пожилого человека
01 октября 2022

Выпуск проекта «Тема недели» о прибавлении в семье выйдет 1 октября
01 октября 2022

Шойгу заявил, что женщин в ходе частичной мобилизации призывать не будут


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...