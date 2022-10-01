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Общество

ФОТОФАКТ Зал прилета в Псковском аэропорту почти готов

Фото: Telegram-канал Антона Сергеева

Зал прилета в Псковском аэропорту уже почти готов. Об этом сообщил советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в своем Telegram-канале.

Комментарий на счёт сроков окончания ремонта корреспонденту Псковского агентства информации дал директор международного аэропорта имени княгини Ольги Артем Тарасов.

«Думаю, что до окончания ремонта две недели. Там зависит не от нас, а от подрядчиков. По договору у них месяц», - уточнил он.

Также Артем Тарасов добавил, что сейчас будет проводиться монтаж дверей и установка багажной ленты.

 

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