Участники урбанистического лагеря в Себеже прокатились на ялах
Для гостей из Санкт-Петербурга была подготовлена поездка на ялах, организованная яхт-клубом в Себеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Призыв».
«Если я правильно запомнила, что ялам около 150 лет. Для меня это стало удивительным фактом, так как на суда подобного типа мы привыкли смотреть в краеведческих музеях. А здесь у нас была возможность прочувствовать историю», - делиться впечатлениями одна из участниц команды.
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