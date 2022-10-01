Участники урбанистического лагеря в Себеже прокатились на ялах

18:25, 01 октября 2022, ПАИ

Для гостей из Санкт-Петербурга была подготовлена поездка на ялах, организованная яхт-клубом в Себеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Призыв».

«Если я правильно запомнила, что ялам около 150 лет. Для меня это стало удивительным фактом, так как на суда подобного типа мы привыкли смотреть в краеведческих музеях. А здесь у нас была возможность прочувствовать историю», - делиться впечатлениями одна из участниц команды.