Россиянам рассказали, будут ли мобилизованные освобождены от уплаты земельного налога

18:29, 01 октября 2022, ПАИ

Ответы на наиболее частые вопросы по теме частичной мобилизации продолжают давать специалисты. Они размещаются в Telegram-канале «Объясняем. РФ».

Предусмотрено ли освобождение от уплаты земельного налога для военнослужащих?

Налоговым кодексом РФ льготы по земельному налогу для военнослужащих на федеральном уровне не предусмотрены.

Освобождение от уплаты земельного налога может быть предусмотрено нормативными актами муниципальных образований.

Как исчислить страховые взносы в фиксированном размере за период мобилизации?

Период мобилизации приравнивается к периоду прохождения воинской службы, поэтому за период мобилизации, в течение которого не осуществлялась предпринимательская деятельность или иная профессиональная деятельность, страховые взносы в фиксированном размере не уплачиваются.

Есть ли налоговые льготы по транспортному налогу для военнослужащих?

Налоговым кодексом РФ льготы по транспортному налогу для военнослужащих на федеральном уровне не предусмотрены.

Освобождение от уплаты транспортного налога может быть предусмотрено законами субъектов РФ.

Как представить расчёт по форме 6-НДФЛ мобилизованному ИП в налоговую?

За мобилизованного индивидуального предпринимателя, являющегося налоговым агентом, расчёт по форме 6-НДФЛ за соответствующий период может быть представлен в налоговый орган в установленном порядке через уполномоченного представителя по доверенности.

Меня мобилизовали, а я не успел рассчитаться с долгами. Будет ли в отношении меня инициирована процедура банкротства?

Производство по делу о банкротстве может быть приостановлено в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и Законом о банкротстве. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд приостанавливает производство по делу в случае пребывания гражданина-ответчика в действующей части Вооружённых Сил РФ. При приостановлении производства по делу суд не вправе принимать итоговые судебные акты по делу, в частности о признании банкротом, прекращении производства по делу.

Что делать, если меня мобилизовали, а я арбитражный управляющий в деле о банкротстве?

При невозможности продолжения исполнения своих обязанностей из-за мобилизации, арбитражный управляющий может подать в арбитражный суд заявление об освобождении от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Если управляющий не смог направить данное ходатайство самостоятельно, данное ходатайство подаётся саморегулируемой организацией на основании пункта 2 статьи 20.5 Закона о банкротстве.