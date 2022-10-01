Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пушкинских Горах состоялся кросс «Мы против наркотиков»

Кросс «Мы против наркотиков» состоялся в Пушкинских Горах, сообщает газета «Пушкинский край».

В ежегодной акции приняли участие представители подрастающего поколения и молодёжи: учащиеся Пушкиногорской санаторной школы-интерната, средней школы имени А. С. Пушкина, а также члены футбольной команды «Святогорец» из Пушкиногорского района.

Данная акция не является соревнованием, важным аспектом проведения является привлечения внимания к спорту и здоровому образу жизни.

Александр Шарипов и Игорь Ефремов поделились мнением об акции против наркотиков.

Учащиеся 11-ых классов объяснили, почему нужно принимать участие в подобных акциях.

«Это очень важно, потому что мы против наркотик, за ЗОЖ и светлое будущее», - поделился Александр Шарипов.

«Мы хотим показать другим людям, что лучше заниматься спортом, чем употреблять запрещенные вещества», - сообщил Игорь Ефремов.

Ранее ребята уже принимали участие в подобных акциях. В этом году трасса не вызвала у старшеклассников трудностей, по их словам, из-за того, что они ходят на спортивные секции.

В забеге также принял участие глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» - Александр Афанасьев.

Организаторами акции выступили администрация Пушкиногорского района, Молодёжный центр, отдел по работе с молодёжью и спорту Пушкиногорского района. Всего в кроссе приняли участие более 30 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 октября 2022

В Пушкинских Горах состоялся кросс «Мы против наркотиков»
01 октября 2022

Россиянам рассказали, будут ли мобилизованные освобождены от уплаты земельного налога

01 октября 2022

Участники урбанистического лагеря в Себеже прокатились на ялах
01 октября 2022

ФОТОФАКТ Зал прилета в Псковском аэропорту почти готов
01 октября 2022

Здоровья и долгих лет жизни пожелала старшему поколению Елена Бибикова
01 октября 2022

Алла Пугачёва выставила на продажу замок в деревне Грязь
01 октября 2022

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём пожилого человека
01 октября 2022

Выпуск проекта «Тема недели» о прибавлении в семье выйдет 1 октября

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...