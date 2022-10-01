В Пушкинских Горах состоялся кросс «Мы против наркотиков»

18:53, 01 октября 2022, ПАИ

Кросс «Мы против наркотиков» состоялся в Пушкинских Горах, сообщает газета «Пушкинский край».

В ежегодной акции приняли участие представители подрастающего поколения и молодёжи: учащиеся Пушкиногорской санаторной школы-интерната, средней школы имени А. С. Пушкина, а также члены футбольной команды «Святогорец» из Пушкиногорского района.

Данная акция не является соревнованием, важным аспектом проведения является привлечения внимания к спорту и здоровому образу жизни.

Учащиеся 11-ых классов объяснили, почему нужно принимать участие в подобных акциях.

«Это очень важно, потому что мы против наркотик, за ЗОЖ и светлое будущее», - поделился Александр Шарипов.

«Мы хотим показать другим людям, что лучше заниматься спортом, чем употреблять запрещенные вещества», - сообщил Игорь Ефремов.

Ранее ребята уже принимали участие в подобных акциях. В этом году трасса не вызвала у старшеклассников трудностей, по их словам, из-за того, что они ходят на спортивные секции.

В забеге также принял участие глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» - Александр Афанасьев.

Организаторами акции выступили администрация Пушкиногорского района, Молодёжный центр, отдел по работе с молодёжью и спорту Пушкиногорского района. Всего в кроссе приняли участие более 30 человек.