«Псковичи вдохновлены любовью к своему краю»: Продовольственная ярмарка прошла в Пскове
Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень – 2022» открылась сегодня на Октябрьской площади Пскова.
На площадке можно было приобрести продукцию сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств области, районных потребительских обществ, а также мастеров народного творчества.
«Я вообще гость, приехала из Твери, посмотреть ваш шикарный город. Вы знаете, меня ярмарка поразила. В других городах России я такого не встречала, только в Ирице было что-то подобное. И для меня это очень колоритно. Меня радует, что люди привозят плоды своего труда и, самое главное, они с такой любовью это все рассказывают, показывают. Чувствуется, что псковичи очень вдохновлены любовью к своему краю, своему народу, плодам своих трудов», – поделилась своими впечатлениями о ярмарке Елена Бондарюк.
Посетительница из Твери прикупила местных подарков и пообещала, что будет советовать посетить ярмарку всем знакомым.
Напомним, что также 2 октября в Финском парке города Пскова пройдет ярмарка продовольственных товаров из Белоруссии.
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«Псковичи вдохновлены любовью к своему краю»: Продовольственная ярмарка прошла в Пскове
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