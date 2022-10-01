«Псковичи вдохновлены любовью к своему краю»: Продовольственная ярмарка прошла в Пскове

20:44, 01 октября 2022, ПАИ

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень – 2022» открылась сегодня на Октябрьской площади Пскова.

На площадке можно было приобрести продукцию сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств области, районных потребительских обществ, а также мастеров народного творчества.

«Я вообще гость, приехала из Твери, посмотреть ваш шикарный город. Вы знаете, меня ярмарка поразила. В других городах России я такого не встречала, только в Ирице было что-то подобное. И для меня это очень колоритно. Меня радует, что люди привозят плоды своего труда и, самое главное, они с такой любовью это все рассказывают, показывают. Чувствуется, что псковичи очень вдохновлены любовью к своему краю, своему народу, плодам своих трудов», – поделилась своими впечатлениями о ярмарке Елена Бондарюк.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Посетительница из Твери прикупила местных подарков и пообещала, что будет советовать посетить ярмарку всем знакомым.

Напомним, что также 2 октября в Финском парке города Пскова пройдет ярмарка продовольственных товаров из Белоруссии.