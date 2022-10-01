Великолучане в Грозном принимают участие в военно-спортивной игре «Наша сила в единстве!»

21:02, 01 октября 2022, ПАИ

Сборная команда города Великие Луки принимает участие в традиционной ежегодной военно-спортивной игре «Наша сила в единстве!», проводимой Союзом городов воинской славы на территории Российского университета спецназа в городе Грозный. Об этом сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

Десять сильнейших спортсменов из числа кадетов, юнармейцев и активистов клубов допризывной подготовки города Великие Луки соревновались в следующих видах: «Вязание узлов», «Бег по пересеченной местности с двумя огневыми рубежами», «Снаряжение магазина автомата Калашникова патронами», «Разборка и сборка автомата Калашникова», сегодня ребят ждет «Представление и девиз» и «Конкурс капитанов», где честь нашего города отстаивает капитан сборной команды Владислав Линкевич, ученик 12 школы.

Игра, организованная по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, проходит уже в четвёртый раз. В ней принимают участие 15 команд старшеклассников из городов воинской славы Российской Федерации. Ребята покажут свои навыки в строевой подготовке, военно-спортивных состязаниях, продемонстрируют знания в исторической викторине. Команды-победительницы будут награждены кубками и дипломами Союза городов воинской славы и мэрии города Грозного.