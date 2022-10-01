Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолучане в Грозном принимают участие в военно-спортивной игре «Наша сила в единстве!»

Сборная команда города Великие Луки принимает участие в традиционной ежегодной военно-спортивной игре «Наша сила в единстве!», проводимой Союзом городов воинской славы на территории Российского университета спецназа в городе Грозный.  Об этом сообщает  Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

Десять сильнейших спортсменов из числа кадетов, юнармейцев и активистов клубов допризывной подготовки города Великие Луки соревновались в следующих видах: «Вязание узлов», «Бег по пересеченной местности с двумя огневыми рубежами», «Снаряжение магазина автомата Калашникова патронами», «Разборка и сборка автомата Калашникова», сегодня ребят ждет «Представление и девиз» и «Конкурс капитанов», где честь нашего города отстаивает капитан сборной команды Владислав Линкевич, ученик 12 школы.

Игра, организованная по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, проходит уже в четвёртый раз. В ней принимают участие 15 команд старшеклассников из городов воинской славы Российской Федерации. Ребята покажут свои навыки в строевой подготовке, военно-спортивных состязаниях, продемонстрируют знания в исторической викторине. Команды-победительницы будут награждены кубками и дипломами Союза городов воинской славы и мэрии города Грозного.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 октября 2022

На въезде в Печорский район организован пункт проверки документов
01 октября 2022

Великолучане в Грозном принимают участие в военно-спортивной игре «Наша сила в единстве!»
01 октября 2022

«Псковичи вдохновлены любовью к своему краю»: Продовольственная ярмарка прошла в Пскове

01 октября 2022

Товары из иностранных машин будут выгружать в Псковской области
01 октября 2022

Студентов коммерческих вузов с госакредитацией мобилизовать не будут

01 октября 2022

День пожилого человека отмечают в разных районах области

01 октября 2022

В Пушкинских Горах состоялся кросс «Мы против наркотиков»
01 октября 2022

Россиянам рассказали, будут ли мобилизованные освобождены от уплаты земельного налога


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...