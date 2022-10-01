На въезде в Печорский район организован пункт проверки документов

21:25, 01 октября 2022, ПАИ

По дороге к Печорскому району, пролегающей через деревню Печки, установлен пропускной пункт. Сотрудники пограничной службы проверяют документы граждан, направляющихся в Печорский район. Въехать по данной дороге через пункт пропуска могут те, у кого имеется местная прописка, или же по специальному разрешению, позволяющему находиться в приграничной зоне.

Свободный въезд, не подразумевающий наличие прописки и специального разрешения, возможен. Проехать в Печорский район можно по дороге через деревню Старый Изборск.

Информация о том, что Печорский район закрыт, распространяющаяся в некоторых местных СМИ, не соответствует действительности. О ситуации с закрытием Печорского района Псковскому агентству информации рассказали местные.

Данный пункт проверки документов на въезде в район – не новинка, жители утверждают, что это происходит регулярно.