Сегодня впервые в Невеле прошли соревнования по внедорожному GPS-ориентированию

22:20, 01 октября 2022, ПАИ

Сегодня в Невеле впервые прошли соревнования по внедорожному GPS-ориентированию, сообщает газета «Невельский вестник».

17 экипажей из Псковской, Смоленской, Тверской областей собрались в районе деревни Борки, чтобы померится мощью своих внедорожников и искусством ориентирования.

Ровно в 11.00 дан старт машинам категории «туризм», через пять минут ушли на дистанцию машины категории «стандарт», и еще через пять минут - тр1 и «абсолют». Каждому экипажу в своей категории надо было собрать по 25 контрольных точек.

Не всем сегодня улыбнулась удача: кто-то сжег сцепление, кто-то пробил радиатор, обидно, на первой же точке и им пришлось вернуться в лагерь.

Стоит отметить, несмотря на серьёзный вид спорта, и необходимую мужскую силу и выносливость, в некоторых экипажах штурманами были жены пилотов.

Корреспонденты «Невельского вестника» пробирались и ползли почти по колено в болотной воде и через непроходимые заросли, чтобы стать свидетелями такого драйвового соревнования.

Организатор соревнований невельчанин Илья Фомин несколько лет сам занимается внедорожным экстримом, участвует в различных соревнованиях по трофи-рейдам, нелинейному внедорожному ориентированию.