Разбросанный мусор в Стругах Красных запечатлела жительница района
Очередной акт вандализма и неуважения в человеческому труду проявили неизвестные в Стругах Красных, сообщает газета «Струги».
«Неоднократно на ваших страницах видела публикации о «мусорщиках». Не смогла не поделиться с Вами тем, что увидела сегодня днём на улице Мира. Как не стыдно тем, кто это делает!?» - написала Майя Герасимова, подписчица газеты.
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