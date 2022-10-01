Разбросанный мусор в Стругах Красных запечатлела жительница района

21:45, 01 октября 2022, ПАИ

Очередной акт вандализма и неуважения в человеческому труду проявили неизвестные в Стругах Красных, сообщает газета «Струги».

«Неоднократно на ваших страницах видела публикации о «мусорщиках». Не смогла не поделиться с Вами тем, что увидела сегодня днём на улице Мира. Как не стыдно тем, кто это делает!?» - написала Майя Герасимова, подписчица газеты.