Цветы возложили на могиле героя в Локне после турнира памяти

21:59, 01 октября 2022, ПАИ

1 октября в Локне на пришкольном стадионе прошел турнир по мини-футболу, посвященный памяти Николая Свинцова, об этом сообщила газета «Восход».

Участников соревнований приветствовала глава района Нина Степанова, пожелала удачи и победы. После торжественного поднятия флага и открытия турнира представители команд совершили поездку на гражданское захоронение деревни Иваньково, отдали дань уважения герою, а также возложили цветы на могиле Николая Свинцова.