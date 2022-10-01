Цветы возложили на могиле героя в Локне после турнира памяти
1 октября в Локне на пришкольном стадионе прошел турнир по мини-футболу, посвященный памяти Николая Свинцова, об этом сообщила газета «Восход».
Участников соревнований приветствовала глава района Нина Степанова, пожелала удачи и победы. После торжественного поднятия флага и открытия турнира представители команд совершили поездку на гражданское захоронение деревни Иваньково, отдали дань уважения герою, а также возложили цветы на могиле Николая Свинцова.
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