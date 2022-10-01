Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Участники клуба «Хорошо бы песня сложилась» отметили два праздника в один вечер

В  Островской районной библиотеке очередная встреча участников клуба «Хорошо бы песня сложилась», разных по возрасту, но близких по духу людей, вылилась в ретро-праздник, сообщает газета «Островские вести».

Во время вечера  были отмечены сразу два красивых праздника: день ангела женщин, носящих прекрасные имена Вера, Надежда, Любовь и София, День пожилого человека и ретро-вечер старых песен о жизни и любви.

Открыла заседание руководитель Любовь Егорова, поздравив собравшихся с Днем вселенских бабьих именин и предстоящим Днем пожилых людей, предоставив слово Марианне Ивановой, которая рассказала об истории праздника – дне ангела женщин, носящих имена Веры, Надежды, Любови и Софии.

С именинами участники встречи поздравили и руководителя клуба «Хорошо бы песня сложилась» Любовь Егорову, подарив ей памятный сувенир. Поэтесса Татьяна Павлова прочла сочиненный ею стих, раскрывающий смысл подарка, красивые поздравления Любови в день ее ангела адресовали и остальные участники.



А во второй части праздника участники с пирогами, угощеньем и с чудесным настроением отметили День пожилого человека, который не унывающие по жизни, озорные клубники, назвали Днем мудрости.
И доказали это, чтением стихов, исполнением красивых песен, участием в конкурсах: «Угадай песню», «Перезвон частушек», исполнением танцев на приз, игр на ловкость рук и других.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 октября 2022

Завершился бой великолукского бойца ММА Руслана Шамилова
01 октября 2022

Удачным уловом судака делится житель Псковской области
01 октября 2022

В Новосокольниках прошла акция «Осторожно, мошенники»
01 октября 2022

Футбольный матч между работниками прокуратуры завершился в Пскове
01 октября 2022

Четыре балетных постановки ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга представят в Пскове
01 октября 2022

Участники клуба «Хорошо бы песня сложилась» отметили два праздника в один вечер
01 октября 2022

Сегодня впервые в Невеле прошли соревнования по внедорожному GPS-ориентированию
01 октября 2022

Цветы возложили на могиле героя в Локне после турнира памяти

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...