Участники клуба «Хорошо бы песня сложилась» отметили два праздника в один вечер

22:43, 01 октября 2022, ПАИ

В Островской районной библиотеке очередная встреча участников клуба «Хорошо бы песня сложилась», разных по возрасту, но близких по духу людей, вылилась в ретро-праздник, сообщает газета «Островские вести».



Во время вечера были отмечены сразу два красивых праздника: день ангела женщин, носящих прекрасные имена Вера, Надежда, Любовь и София, День пожилого человека и ретро-вечер старых песен о жизни и любви.



Открыла заседание руководитель Любовь Егорова, поздравив собравшихся с Днем вселенских бабьих именин и предстоящим Днем пожилых людей, предоставив слово Марианне Ивановой, которая рассказала об истории праздника – дне ангела женщин, носящих имена Веры, Надежды, Любови и Софии.



С именинами участники встречи поздравили и руководителя клуба «Хорошо бы песня сложилась» Любовь Егорову, подарив ей памятный сувенир. Поэтесса Татьяна Павлова прочла сочиненный ею стих, раскрывающий смысл подарка, красивые поздравления Любови в день ее ангела адресовали и остальные участники.





А во второй части праздника участники с пирогами, угощеньем и с чудесным настроением отметили День пожилого человека, который не унывающие по жизни, озорные клубники, назвали Днем мудрости.

И доказали это, чтением стихов, исполнением красивых песен, участием в конкурсах: «Угадай песню», «Перезвон частушек», исполнением танцев на приз, игр на ловкость рук и других.



