Команда прокуратуры Псковской области одержала победу в соревнованиях по киберспорту

23:47, 01 октября 2022, ПАИ

Одновременно с матчами по мини-футболу проведены соревнования по интерактивному футболу (киберспорт). Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Псковской области».

В результате напряженной игры победу одержала команда прокуратуры Псковской области, 2 место завоевала объединенная команда прокуратур Республики Коми и Архангельской области, 3 место у спортсменов из Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Победителями турнира по мини-футболу среди юниоров стала команда Островского многопрофильного колледжа, 2 место заняла команда Псковского агротехнического колледжа, 3 место забрали воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Печорского района.

Прокурор области Иван Грибов поблагодарил всех участников турнира и наградил победителей кубками и грамотами.