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Общество

Удачным уловом судака делится житель Псковской области

Фото Максима Иванова.

Фотографией удачного улова делиться житель Псковской области Максим Иванов в группе «Вконтакте» «Псковский Рыболовный Форум».

«Первая рыбалка на судака в этом сезоне, и сразу результат», - подписал фото улова Макс Иванов.

В комментариях любители рыбалки интересуются, на что был пойман гигант. «Нарезка», - отвечает автор поста.

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