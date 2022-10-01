Удачным уловом судака делится житель Псковской области
Фотографией удачного улова делиться житель Псковской области Максим Иванов в группе «Вконтакте» «Псковский Рыболовный Форум».
«Первая рыбалка на судака в этом сезоне, и сразу результат», - подписал фото улова Макс Иванов.
В комментариях любители рыбалки интересуются, на что был пойман гигант. «Нарезка», - отвечает автор поста.
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