Завершился бой великолукского бойца ММА Руслана Шамилова
Поединок великолукского бойца ММА Руслана Шамилова с пермским спортсменом Никитой Шаршавиным за титул чемпиона мира в среднем весе по версии Open FC оказался непростым.
Пять раундов борьбы за вакантный пояс. В этом противостоянии в Барнауле единогласным решением судей победа была присуждена Шаршавину.
«Наш Руслан держался молодцом. Не упускал возможности показать всю свою мощь. Соперник был достойным», - сообщает Александр Козловский в своем Telegram-канале.
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