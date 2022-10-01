Завершился бой великолукского бойца ММА Руслана Шамилова

23:39, 01 октября 2022, ПАИ

Поединок великолукского бойца ММА Руслана Шамилова с пермским спортсменом Никитой Шаршавиным за титул чемпиона мира в среднем весе по версии Open FC оказался непростым.

Пять раундов борьбы за вакантный пояс. В этом противостоянии в Барнауле единогласным решением судей победа была присуждена Шаршавину.

«Наш Руслан держался молодцом. Не упускал возможности показать всю свою мощь. Соперник был достойным», - сообщает Александр Козловский в своем Telegram-канале.