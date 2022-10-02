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Общество

День социального педагога отмечают второго октября

Международный день социального педагога  ежегодно отмечается 2 октября, сообщает сайт calend.ru.

В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран, в том числе и России. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов.

Напомним, что социальной педагогикой называется наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики — разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.

В новом веке развитие мировых тенденций очень быстро шагнуло вперед. Не все успевают за темпом жизни, и социальная адаптация для некоторых людей происходит достаточно сложно. Особого внимания требуют трудные подростки, дети сироты, дети-инвалиды, дети из неблагополучных семей. Именно социальные педагоги помогают им не отставать от общества, не чувствовать себя брошенным, лишним или не таким, как все остальные.

В День социального педагога в разных странах мира проводятся тематические мероприятия, главным образом, профессиональные конференции, форумы, семинары. На них обсуждаются самые разнообразные темы. Вот лишь несколько примеров: повышение роли семьи в развитии социума; духовно-нравственный и социально-политический потенциал сплочения общества; здоровый образ жизни и проблемы воспитания молодежи; социальные конфликты и методы их преодоления; информатизация общества.

 

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