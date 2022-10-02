Нетрезвый водитель едва не погубил себя и пассажира в Плюссе

10:41, 02 октября 2022, ПАИ

Ночью в Плюссе на Советской улице у дома №1-А 33-летний водитель, управляя автомобилем, не справился и с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали водитель и один из двух пассажиров автомобиля, госпитализированы в медучреждение.

По словам очевидцев, граждане находились в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.