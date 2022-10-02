Нетрезвый водитель едва не погубил себя и пассажира в Плюссе
Ночью в Плюссе на Советской улице у дома №1-А 33-летний водитель, управляя автомобилем, не справился и с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадали водитель и один из двух пассажиров автомобиля, госпитализированы в медучреждение.
По словам очевидцев, граждане находились в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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