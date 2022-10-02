О восстановлении Надвратного корпуса Псково-Печерского монастыря рассказали реставраторы
О восстановлении Надвратного корпуса Псково-Печерского монастыря 1906 года постройки рассказали реставраторы из «Возрождение Псков».
Рабочие уже подготовили первоначальную кладку здания к дальнейшим работам, начали установку окон на втором этаже Надвратного корпуса, подготовили полы первого этажа к бетонной стяжке, установили железобетонные перекрытия между этажами, выполнили изоляционные работы полов и потолков здания.
Отметим, что работы по восстановлению объектов культурного наследия не прекращаются даже в выходные дни.
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