О восстановлении Надвратного корпуса Псково-Печерского монастыря рассказали реставраторы

11:05, 02 октября 2022, ПАИ

О восстановлении Надвратного корпуса Псково-Печерского монастыря 1906 года постройки рассказали реставраторы из «Возрождение Псков».

Рабочие уже подготовили первоначальную кладку здания к дальнейшим работам, начали установку окон на втором этаже Надвратного корпуса, подготовили полы первого этажа к бетонной стяжке, установили железобетонные перекрытия между этажами, выполнили изоляционные работы полов и потолков здания.

Отметим, что работы по восстановлению объектов культурного наследия не прекращаются даже в выходные дни.